Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался подтверждать слухи о том, что якобы созванивался с Владимиром Путиным уже после того, как покинул пост главы государства четыре года назад.

Слова республиканца в ходе выступления на площадке экономического клуба Чикаго, передаёт американское издание Bloomberg.

"Если я это и делал, то это было умно́. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо", – сообщил он в интервью журналисту изданию.

Ранее мы публиковали видео, где Трамп сказал, что с Россией, Китаем и КНДР "можно делать великие дела".

"Если честно, у нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги, если у вас умный президент. Если у вас умный президент, они не враги – вы сделаете так, что с ними будет всё замечательно", – сказал американский политик, выступая на встрече с избирателями.

Напомним, республиканский кандидат в президенты США назвал своим положительным качеством умение ладить с Путиным и Си.

"Люди этого не понимают. Знаете, они говорят: "Трампу нравится Путин". Я отлично лажу с Путиным. Я отлично поладил с президентом Си. Это хорошо, а не плохо", – заявил кандидат в президенты США.