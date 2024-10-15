Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге в Пенсильвании, что Владимир Путин говорил ему о вторжении в Украину.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Это было для него зеницей ока, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не войдете", - заявил Трамп.

Когда именно у него состоялся такой разговор с президентом РФ, республиканец не уточнил. Он был президентом Штатов с 2017 по 2021 год.

Также республиканец заявил, что Путин вторгся "только из-за Байдена" - он "посмотрел на этого парня, он не мог в это даже поверить".

Трамп снова повторил, что "прекрасно ладит с Путиным", и заявил о планах закончить войну в случае своего избрания.

"Байден ничего не сделал для этого - он даже не разговаривал с Путиным больше года. Это война, которая должна закончиться, и я собираюсь положить конец этой войне... Я собираюсь попытаться положить конец этой войне как избранный президент. Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все", - сказал кандидат.

Отметим, что последние исследование Гарвардского центра американских политических исследований свидетельствуют, что Трамп опережает Камалу Харрис в "колеблющихся штатах", которые будут решать итог выборов.

По его данным, там у Трампа небольшое преимущество среди досрочно проголосовавших - 48% против 47%. Еще 5% пока не определились.

Среди всех избирателей в ключевых штатах Трамп поднялся на 2 пункта - 48% против 46%.

Харрис же пока опережает Трампа на 8% среди досрочно проголосовавших по всем штатам - 51% против 43%.

Досрочно проголосовать планируют 45% американцев, в день выборов - 50%.

Напомним, американский журналист Боб Вудворд сообщил, что Трамп звонил Путину в начале года.

Ранее газета The New York Times писала, что во время первой встречи в 2017 году Путин настраивал Трампа против Украины.