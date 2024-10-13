Во время митинга Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны в ближайшие месяцы
Кандидат в президента США Дональд Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны в ближайшие месяцы на предвыборном митинге в Калифорнии.
"Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве", - заявил республиканец.
Он снова пообещал, что при победе на президентских выборах сможет урегулировать конфликт в Украине, а также "прекратить хаос на Ближнем Востоке".
Ранее Трамп заявил, что при его администрации США, Россия и Китай были близки к сделке по полной денуклеаризации. По его словам, планировавшаяся сделка предполагала ее дальнейшее распространение и на другие страны.
Напомним, кандидат в президенты от республиканцев запросил военную авиацию, ограничения полетов над его домами и местами проведения митингов, а также военную технику для передвижения из-за "угрозы со стороны Ирана".
Президент Джо Байден ответил, что удовлетворит просьбу Трампа о дополнительной защите.