Кандидат в президента США Дональд Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны в ближайшие месяцы на предвыборном митинге в Калифорнии.

"Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве", - заявил республиканец.

Он снова пообещал, что при победе на президентских выборах сможет урегулировать конфликт в Украине, а также "прекратить хаос на Ближнем Востоке".

Ранее Трамп заявил, что при его администрации США, Россия и Китай были близки к сделке по полной денуклеаризации. По его словам, планировавшаяся сделка предполагала ее дальнейшее распространение и на другие страны.

Напомним, кандидат в президенты от республиканцев запросил военную авиацию, ограничения полетов над его домами и местами проведения митингов, а также военную технику для передвижения из-за "угрозы со стороны Ирана".

Президент Джо Байден ответил, что удовлетворит просьбу Трампа о дополнительной защите.