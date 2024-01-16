Экс-президент США Дональд Трамп после победы на республиканских праймериз в Айове снова пообещал "очень быстро" закончить войну в Украине.

Он заявил, что "прекрасно ладит" с Путиным и "хорошо знает" Зеленского, дав понять, что намерен устроить их переговоры.

"Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено... Ситуация с Украиной настолько ужасна... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро. Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны) никогда не должно было произойти", – заявил Трамп в Айове.

Напомним, в штате Айове состоялось первое голосование по избранию единого кандидата от Республиканской партии на выборах президента США.

По результатам предварительных подсчетов голосов и опросов, Дональд Трамп стал лидером республиканских кокусов в Айове. У него более 51%.

Ранее еврокомиссар рассказал, что Трамп в 2020 году, будучи президентом США, заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Штаты выйдут из НАТО и не будут защищать Европу в случае нападения.