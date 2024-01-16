По результатам предварительных подсчетов голосов и опросов, экс-президент США Дональд Трамп стал лидером республиканских кокусов в штате Айова. У него более 51%.

Об этом сообщает The New York Times.

В Айове состоялось первое голосование по избранию единого кандидата от Республиканской партии на выборах президента США.

Экс-президент США набрал более 51%, на втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21%, чуть более 19% у Никки Хейли.

По результатам, подсчитанным на данный момент, у Дональда Трампа уже будет 16 делегатов от штата Айова на Республиканской конференции, которая будет избирать единого кандидата от партии. У Никки Гейли и Рона Десантиса есть по четыре делегата. Еще 16 делегатов от штата остаются нераспределенными.

Для того чтобы выиграть номинацию от Республиканской партии на президентских выборах, кандидат должен получить по крайней мере 1215 из 2429 делегатов, которые будут голосовать за него на партийной конференции.

Напомним, в середине декабря опросы показали, что бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу Белого дома Джо Байдена на 4%.

А 8 февраля в США начнется судьбоносный процесс по экс-президенту США Дональду Трампу. Верховный суд страны должен будет подтвердить или отклонить недопуск бывшего президента к выборам.