На следующей неделе в США начнется судьбоносный процесс по экс-президенту США Дональду Трампу. Верховный суд страны должен будет подтвердить или отклонить недопуск бывшего президента к выборам.

Первое заседание назначено на 8 января.

Напомним, что штаты Колорадо и Мэн ранее постановили не допускать Трампа к республиканским праймериз - в связи со штурмом Капитолия трехлетней давности.

В подстрекательстве к штурму обвиняют Трампа, но виновным он по этому делу не признан. На чем и настаивает бывший президент, подав апелляцию в Верховный суд.

Если Трамп одержит там победу, то его уже нельзя будет не допустить к выборам на этом основании по всей стране (сейчас подобные процессы идут и в некоторых других штатах).

Аналитики считают шансы Трампа на победу в Верховном суде высокими.

Ранее в Сенате США допустили, что Трамп может сорвать сделку между конгрессменами по выделению помощи Украине в обмен на ужесточение пограничной политики.

А агентство Reuters со ссылкой на свои источники пишет, что Трамп намерен провести кадровые чистки в США и прекратить помощь Украине, когда станет президентом.