Бывший президент США Дональд Трамп может сорвать заключение конгрессменами сделки по выделению Украине денег в обмен на ужесточение пограничной политики.

Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер (демократ) в интервью газете Politico.

"Он представляет собой огромную политическую силу в этой партии. И вопрос в том, поступят ли они правильно, даже несмотря на то, что знают, что Дональд Трамп самым отвратительным и злобным образом нападет на них?" - заявил Шумер.

Он рассчитывает, что около пяти республиканцев поддержат сделку, 15 проголосуют против, а на остальных может повлиять Трамп, поскольку президентские праймериз официально стартуют в следующем месяце.

"Они знают, что это правильно - передать помощь Украине. И они знают, что нам нужно что-то сделать на границе. И мы готовы встретить их на приличной части пути. Но у них также есть призрак Дональда Трампа", - считает Шумер.

Как писала "Страна", в Сенате обсуждают сделку, по которой Байден идет на ужесточение по миграции через мексиканскую границу, а республиканцы разблокируют финансовую помощь Украине.

При этом данную сделку еще должна будет утвердить Палата представителей, где у республиканцев большинство, и настроения среди них более радикальные.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что после выборов президента Соединённых Штатов, в случае своей победы, Трамп назначит преданных ему людей на ключевые должности, что изменит внешнюю политику США в отношении Китая, НАТО и Украины. По оценке источников, Трамп вообще прекратит помощь Украине.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политика Дональда Трампа в отношении Украины будет более "экономной", чем у администрации демократов.