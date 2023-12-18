Издание The Wall Street Journal опубликовало оценку переговоров по Украине в Сенате, которые состоялись в воскресенье. По оценке издания они провалились и до католического рождества вопрос вряд ли удастся решить, предполагает газета.

По ее данным, вчера в Сенате собиралась переговорная группа, которая обсудила ужесточение миграционной политики, но компромисса достичь не удалось.

Именно этот вопрос республиканцы требуют у Байдена решить - в обмен на голосование за пакет помощи Украине.

"Это еще больше снизило шансы на любое голосование до Рождества. Отсутствие прорыва к добровольно установленному крайнему сроку выходных подчеркнуло трудности, с которыми столкнулись переговоры в Сенате, даже после того, как администрация Байдена дала понять, что готова пойти на значительные уступки в иммиграционной политике", - говорится в статье.

При этом многие республиканцы, не участвовавшие в обсуждениях, "в последние дни выразили скептицизм по поводу любой сделки".

При этом издание The Hill сообщает, что некоторые сенаторы "воодушевлены" переговорами по границе с Мексикой, от которых зависит выделение помощи Украине - но не знают возможных сроков реализации сделки.

От демократов звучит более оптимистическая риторика. Сенатор Джо Манчин заявил, что прогресс по переговорам есть, и что соглашение может быть заключено уже на этой неделе.

Однако республиканцы обвиняют демократов в попытке протолкнуть сделку "за закрытыми дверями".

"Вчера я разговаривал с парой ключевых участников переговоров, и они чувствуют, что добились определенного прогресса, но я знаю, что (лидер большинства в Сенате Чак) Шумер (демократ) думает, что какая-то сделка будет заключена за закрытыми дверями, а затем ее протолкнут через Сенат, а затем через Палату представителей. Этого не произойдет", — заявил сенатор-республиканец Джон Корнин.

The Hill полагает, что даже если Сенат и Белый дом придут к соглашению по границе, эта сделка столкнется с сопротивлением в Палате представителей, где республиканцы захотят ужесточить документ.

Напомним, что в Германии сообщили, что Европа готовится поддерживать Украину в случае прекращения помощи от США.

Также мы писали о том, что конгрессмен заявил, что республиканцы не голосуют за помощь Украине из опасений внутреннего переворота.