Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является одним из главных сторонников помощи Украине в своей партии, заявил, что финансовая поддержка Украине в размере более 60 миллиардов долларов будет рассматриваться уже в следующем году.

Об этом американский законодатель сообщил в эфире NBC News.

По его словам, переговорщики, работающие над соглашением о границе с Мексикой (борьба с миграцией - главное условие республиканцев для их голосования за поддержку помощи Украине) еще "далеки" от финальной резолюции, и что она "перейдет на следующий год".

Грэм добавил, что предложения Белого дома по границе "не предлагают изменения политики" на этом направлении.

Напомним, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл тоже говорил, что Конгресс, скорее всего, отложит рассмотрение помощи Украине до следующего года.

В то же время президент США Джо Байден заявлял, что Конгресс должен одобрить помощь Украине до рождественских и новогодних праздников.

Сенат, где большинство у демократов, уже решил, что продлевает свою работу, наметив заседание на 18 декабря.

Однако перед этим спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отказался продлить на неделю работу обеих палат Конгресса. Накануне, 16 декабря, Палата представителей Конгресса США ушла на каникулы.