Сенат США отложил рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине.

Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

"Республиканцы говорят, что действия на границе срочны. Если они серьезно настроены что-то сделать, им не следует с таким рвением идти домой. Предстоит еще много работы", - написал Шумер в соцсети X.

Он напомнил республиканцам, что президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы США отказались от Украины и думает, что добьется этого в том числе при помощи экс-президента Дональда Трампа.

"Мы должны действовать", - резюмировал Шумер.

Ранее Чак Шумер упрекнул республиканцев в Конгрессе в том, что рождественские каникулы для них важнее, чем работа над разрешением кризиса на границе США и помощь Украине.

Напомним, вчера сообщалось, что спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон не поддержал эту идею, поэтому нижняя палата Конгресса завтра уходит на каникулы.

Между тем сегодня Сенат США поддержал законопроект об оборонной политике, выделяющий рекордные 886 миллиардов долларов ежегодных военных расходов. В них заложена и небольшая помощь Украине.