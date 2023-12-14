Сенатор-республиканец Том Тиллис видит контуры договоренности с Белым домом, которая может разблокировать помощь Украине.

Как пишет Reuters, Тиллис сообщил журналистам, что администрация сделала предложение, идущее навстречу требованиям республиканцев резко сократить приток мигрантов через границу с Мексикой.

"Администрация кое-что выдвинула. Это не детальное предложение, но в нем все-таки очерчивается часть контуров того, что, на мой взгляд, должно значительно сократить приток в будущем", – рассказал сенатор.

Reuters пишет, что предлагается установить максимальное количество арестов за нарушение границы в день, при котором она будет фактически закрываться, как это было во время пандемии - при администрациях как Трампа, так и Байдена.

В октябре этот показатель составлял 6000 арестов в день, Тиллис считает, что предельный уровень должен быть ниже 3000.

Ранее лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер упрекнул республиканцев в Конгрессе в том, что рождественские каникулы для них важнее, чем работа над разрешением кризиса на границе и помощь Украине.

Как написало агентство Bloomberg, во время визита в США Владимир Зеленский "умолял" американцев одобрить новый пакет помощи, но покинул Вашингтон без четкого согласия на это.