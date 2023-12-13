Президент Украины Владимир Зеленский "умолял" (pleaded) американцев одобрить новый пакет помощи, но покинул Вашингтон без четкого согласия на это.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Владимир Зеленский заявил американским сенаторам о риске партизанской войны в Украине, если Запад не выделит новую помощь.

Сенатор-республиканец Роджер Уикер предположил, что помощь может быть одобрена в начале января. "Дом не горит", - сказал он о потребности Украины в боеприпасах и другом вооружении.

Пока идут торги в Конгрессе, аналитики и законодатели говорят, что есть обходной путь: продолжать поставлять оружие из запасов США в надежде дождаться денег, чтобы заменить его.

По оценкам Пентагона, США все еще могут отправить Украине военную технику на сумму 4,6 миллиарда долларов в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск.

Ранее мы писали о том, что Байден настаивает, что Конгресс должен одобрить помощь Украине до праздников.

А также, что Зеленский не сумел переубедить нового спикера Палаты представителей по поводу помощи Украине.