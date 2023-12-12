Спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с украинским президентом не изменил своего мнения по поводу помощи Украине.

Об этом сообщает ВВС.

"Наше первое условие любого дополнительного пакета расходов на национальную безопасность касается нашей собственной национальной безопасности", – заявил Джонсон.

При этом он добавил, что обозначил Владимиру Зеленскому позицию Вашингтона: "мы вместе с ним против жестокого вторжения Путина".

Также Джонсон сказал, что с момента занятия им поста спикера требовал у Белого дома "ясной стратегии, которая позволит Украине победить".

"Их ответы были недостаточными", – сообщил Джонсон, пожаловавшись, что запрашивал подробности "снова и снова, буквально через 24 часа после того, как мне как спикеру Палаты представителей вручили молоток".

Джонсон заявил, что ответственность за решения по поводу Украины, связанные с вопросом нацбезопасности США, лежит на Сенате и Белом доме, и что Палата представителей приняла законопроект об иммиграционной политике более шести месяцев назад. По его словам, этот законопроект не получил ни одного голоса демократов в Палате представителей: демократы отвергли его как "драконовский список пожеланий крайне правых на границе".

"Граница – это абсолютная катастрофа. И это из-за политики Белого дома и этой администрации", – сказал Джонсон.

Ранее мы сообщали, что Зеленский приезжал в американский Конгресс, чтобы убеждать сенаторов проголосовать за новый пакет финансирования Украины.

После его выступления сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Зеленский не рассказал законодателям США ничего нового.