Сегодня начинается третий за время после начала полномасштабного вторжения визит президента Владимира Зеленского в США.

Происходит он в довольно тревожном для Украины контексте: выделение многомиллиардной помощи Киеву от США под угрозой из-за противоречий между демократами и республиканцами.

Если тупиковая ситуация не разрешится к концу следующей недели, когда Конгресс уйдет на каникулы до нового года, у Украины могут начаться большие проблемы в тылу и на фронте.

Выясняли, почему, по мнению американских СМИ, помощь оказалась под вопросом и что это значит с точки зрения перспектив в войны в Украине.

"Устали от войны в Украине"

Республиканцы надеялись внести в законопроект изменения в иммиграционной политике, которые еще больше защитят границу США и Мексики. Однако республиканцы и демократы не смогли прийти к соглашению после нескольких недель переговоров, в результате чего Республиканская партия проголосовала против законопроекта.

"Конгрессмены-республиканцы готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог надеяться, и отказаться от нашего глобального лидерства", - сказал Байден.

Подоплекой в украинском вопросе многие американские эксперты видят грядущие в наступающем году президентские выборы в США, на которых, по последним опросам, Трамп опережает Байдена.

Для республиканцев в приоритете решение внутренних проблем, таких как защита границы от нелегалов (одна из ведущих тем, на которой строит свою кампанию Трамп). Приостановка помощи Украине для них в пользу решения американских вопросов - это попытка заработать очки среди своих избирателей. При этом для Байдена уступки республиканцам в этом вопросе могут пойти во вред с точки зрения предвыборных перспектив, как многие избиратели демократов не одобряют ужесточение миграционных норм.

"Республиканцы видят в ужесточении южной границы шанс получить почти все, чего они давно хотели, и, похоже, они не собираются отступать, даже если это означает риск для будущего Украины. Это противостояние может сыграть важную роль на выборах 2024 года, и все действующие лица это знают. Рекордное количество мигрантов, незаконно пересекающих границу из Мексики, является большой проблемой для многих избирателей - гораздо большей, чем судьба Украины. Если Байден не сдастся и если республиканцы будут держаться, они могут обвинить президента в мягкости в отношении нелегальной иммиграции и потере Украины", - считает CNN.

Ключевой сигнал о том, что лидеры республиканцев занимают твердую позицию и ведут жесткую игру, прозвучал, когда сенатор Линдси Грэм, который ранее был известен как один из главных поборников предоставления помощи Украине, сейчас заявил журналистам, что не вернется в свой родной штат Южная Каролина, пока не сможет объяснить, "почему я помог Украине, Тайваню и Израилю и ничего не сделал для обеспечения безопасности нашей собственной границы". Лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, который также был одним из активных сторонников помощи Украине, заявил, что никакого финансирования Киеву больше не должно поступать без значительного укрепления южной границы США.

"Нужны переговоры с Путиным"

Другой фактор, который тормозит процесс выделения помощи, как полагает Times, это провал контрнаступления Украины, так что становится все сложнее искать аргументы для ее продолжения.

Растет осознание, что "война складывается для Украины не очень хорошо", пишет Slate, особенно после интервью Залужного Economist, что битва зашла в "патовую ситуацию".

"Это признание усилило растущее мнение в Конгрессе и среди американской общественности о том, что война не стоит еще десятков миллиардов долларов налогоплательщиков", - пишет Slate.

Майкл Кофман, военный аналитик Фонда Карнеги, который с оптимизмом смотрел на перспективы Киева в первой половине войны, теперь говорит, что наступление Украины было "провалом".

Но самое важное, по мнению Economist, это то, что "Америка и Европа устали от длительной войны в Украине".

"Даже те, кто поддерживает Украину, сомневаются в целесообразности продолжения борьбы и задаются вопросом, не пришло ли время заключить перемирие. Проблема в том, что Путин к этому времени находится в большей безопасности на своем кремлевском посту, чем многие надеялись, и поэтому у него нет стимула вести переговоры", - подчеркивает Slate.

"Критики говорят, что плана на победу нет. Это правда, что Украина вряд ли когда-либо сможет победить российскую угрозу раз и навсегда, и лучшее, на что, вероятно, можно надеяться, - это возможное перемирие", - соглашается National review.

"По помощи Украине гарантий нет"

Сторонники разблокирования помощи Украине приводят свои аргументы.

"Байден покинул Афганистан в 2021 году, и это решение практически мгновенно передало страну талибам. Однако мы находились в стране 20 лет, и конца этому не было видно, и мы не были в состоянии создать самостоятельное афганское правительство или вооруженные силы. В лице Украины у нас есть преданный и способный союзник, который упорно сражается без прямой помощи американских войск. Это борьба с недвусмысленным врагом Запада, лидер которого открыто заявляет о своем антиамериканизме. Российская армия значительно деградировала из-за сопротивления Украины. Да, поддержка, которую мы оказываем Киеву, облагает налогом наши поставки оружия, но она также используется для стимулирования давно назревшего оживления оборонно-промышленной базы США", - пишет National review.

Но основной аргумент, который использует администрация Байдена, а также другие сторонники продолжения помощи - поражение Украины в войне может сподвигнуть Путина атаковать союзников по НАТО и потенциально втянуть американские войска в войну.

"Это может вызвать серьезные последствия, которые пошатнут основы глобального лидерства США, оттолкнут союзников и придадут смелости заклятым врагам Америки. Если Штаты позволят разгромить страну в результате незаконного вторжения, это поставит серьезные вопросы о надежности оборонных и стратегических соглашений, которые лежат в основе всего западного мира. Такой результат увеличит вероятность того, что Путин не остановится на Украине и сможет обратить внимание на другие государства, оказавшиеся в орбите бывшего Советского Союза, такие как Латвия, Литва или Эстония. Поскольку эта тройка состоит в НАТО, российское вторжение ввергнет США в прямую войну с Россией, обладающей ядерным оружием, и повлечет за собой риск Третьей мировой войны", - пишет CNN.

Также, считают американские эксперты, "отказ от Украины" может побудить Китай атаковать Тайвань и зажечь Ближний Восток.

Переговоры между республиканцами и демократами по украинскому вопросу продолжатся, но их затягивание означает фактически заморозку помощи на неопределенный срок.

"Америка гордится тем, что является мировым арсеналом демократии. Сейчас огромный арсенал иссякает из-за политического паралича.

То, что должно было стать двухпартийным законопроектом, стало заложником глубоко партийного вопроса. Даже проукраинские республиканцы настаивают на том, что в обмен на одобрение пакета на 111 миллиардов долларов демократы должны согласиться на жесткие ограничения миграции через южную границу Америки. Переговоры будут продолжаться. Однако если они дойдут до 2024 года, как опасаются некоторые в Конгрессе, достичь соглашения в лихорадочный сезон выборов станет еще труднее", - пишет Economist.

Как считает National review, вполне возможно, что "Конгресс не сможет найти способ, несмотря на поддержку двухпартийного большинства, продолжать финансировать Украину в ее борьбе против России Владимира Путина".

И даже если демократам и республиканцам удастся договориться по миграционному вопросу, это не гарантирует возвращение помощи Украине.

По мнению CNN, Белый дом в конечном итоге сдастся и капитулирует перед требованиями Республиканской партии, потому что "последствия бездействия будут ужасающими". Но, "учитывая постоянно сужающееся большинство республиканцев в Палате представителей, неспособность нового спикера Майка Джонсона управлять страной и нигилизм протрамповского крыла партии, нет никакой гарантии, что помощь Украине пройдет даже тогда".

"Спор о финансировании Украины является симптомом глубокого философского конфликта по поводу роли Америки в мире, который уже находится в центре возможного матча-реванша 2024 года между Байденом и Трампом", - пишет CNN.

"Трамп помирится с Путиным и бросит Украину"

А в случае победы Трампа на выборах Украине, по всей видимости, и вовсе лишат поддержки, поскольку кандидат от республиканцев выступает против огромных расходов на заокеанскую войну и ратует за переговоры Киева и Москвы.

Возвращение Трампа к власти в Соединённых Штатах может означать "отказ от Украины", признает New York Times.

"Первая область, где потенциальное возвращение Трампа в Белый дом в 2025 году может спровоцировать внешнеполитический кризис в отношении Украины и альянса западных демократий, которые поддерживают её защиту от российского вторжения", - пишет газета.

И даже если Конгресс выделит наконец дополнительную помощь, "Трамп может отказать в её предоставлении - как он сделал это в 2019 году, когда пытался заставить Зеленского объявить уголовное расследование в отношении Байдена", пишет NYT.

На этом фоне российская стратегия боевых действий на данный момент является выжидательной.

"По словам официальных лиц, он (Путин - Ред.) совершает нападения, лишь когда видит возможности, и связывает украинские силы, но не предпринимает шагов по смене парадигмы или не ведёт переговоров... Путин подсчитал, что он может оказаться в гораздо лучшем положении после выборов в США в 2024 году", - говорится в публикации

Впрочем, по мнению издания, Байден сам спровоцировал республиканцев на более жёсткие требования в отношении помощи Украине и вызвал раскол в рядах демократов. И теперь военная поддержка Украины "висит на волоске".

Газета напоминает, что в ноябре президент направил в Конгресс свой запрос на помощь Украине и Израилю. В нём же он в качестве "подсластителя" предложил профинансировать усиление американской границы с Мексикой, чтобы привлечь поддержку республиканцев.

Однако этот шаг "завёл Байдена в тупик", пишет издание.

"Поставив этот вопрос на обсуждение, Байден спровоцировал требования правых (республиканцев - Ред.) о широких изменениях в пограничной политике. В результате чего его собственная партия разделилась по теме, которую многие демократы считают политической уязвимостью в преддверии 2024 года", - пишется в статье.

Более того, на этой неделе Байден дал понять, что открыт для дальнейших переговоров с республиканцами в Сенате. И теперь ему предстоит "погрузиться в переговоры по вопросу, вокруг которого на протяжении десятилетий не было двухпартийного компромисса".

"Ему придется решить, как далеко можно зайти, уступая требованиям консерваторов и существенно сократить число мигрантов, допущенных в Соединенные Штаты", - пишет издание.

По словам источников New York Times, Белый дом готов несколько усложнить для мигрантов получение убежища в США. Но республиканцы считают, что этого недостаточно. Они требуют более жёстких мер.

"В сложившейся тупиковой ситуации суть внешней политики Байдена - поддержка войны в Украине - висит на волоске", - делает вывод издание.

И если эта тупиковая ситуация вокруг помощи Киеву не разрешится, Украины может не стать, считает CNN.

"Предположение, лежащее в основе попытки Путина стереть Украину с карты мира, – что США потеряют интерес к войне – близко к подтверждению", - пишет сайт телеканала.

Если Трамп победит на выборах 2024 года, Путин может "обоснованно надеяться осуществить свою мечту о захвате Киева и даже продвижении дальше на запад", вторит Slate.

"Соратники Трампа заявили, что во время второго срока он не только освежит отношения с Путиным, но и выведет США из НАТО. Зачем Путину заключать какое-то компромиссное мирное соглашение сейчас, если он может выиграть джекпот через год? Нынешняя битва в Конгрессе должна только улучшить перспективы Путина", - пишет издание.