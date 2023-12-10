Возвращение Дональда Трампа к власти в Соединённых Штатах может означать "отказ от Украины".

Об этом пишет издание The New York Times.

"Первая область, где потенциальное возвращение Трампа в Белый дом в 2025 году может спровоцировать внешнеполитический кризис в отношении Украины и альянса западных демократий, которые поддерживают её защиту от российского вторжения", - пишет газета.

Для европейцев это станет "первым большим контрольным примером", который покажет, насколько надёжным союзником Трамп станет на своём втором сроке.

У Трампа будет "огромное влияние на правительство Украины", а его нынешние союзники в Конгрессе выступают против направления дальнейшей военной помощи Киеву.

И даже если Конгресс выделит наконец дополнительную помощь, "Трамп может отказать в её предоставлении - как он сделал это в 2019 году, когда пытался заставить Зеленского объявить уголовное расследование в отношении Байдена", пишет NYT.

На этом фоне российская стратегия боевых действий на данный момент является выжидательной.

"По словам официальных лиц, он (Путин - Ред.) совершает нападения, лишь когда видит возможности, и связывает украинские силы, но не предпринимает шагов по смене парадигмы или не ведёт переговоров... Путин подсчитал, что он может оказаться в гораздо лучшем положении после выборов в США в 2024 году", - говорится в публикации.

Напомним, в той же публикации NYT говорилось, что в Европе не знают, как вести себя с Трампом в случае его возвращения к власти.

А сегодня опрос показал растущий разрыв Трампа с Байденом в пользу кандидата от республиканцев.