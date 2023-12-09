Европейские чиновники не знают, как вести себя с экс-президентом США Дональдом Трампом в случае его возвращения к власти.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники среди дипломатов.

По их словам, в Европе растёт обеспокоенность, что второе президентство Трампа может означать уничтожение НАТО.

"Мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали под моей администрацией", - написал Трамп в своей предвыборной кампании.

Эта расплывчатая линия породила огромную неуверенность и беспокойство среди европейских союзников.

Европейские послы и представители аналитических центров "совершают паломничества" к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях, пишет издание.

В интервью за последние несколько месяцев более полдюжины нынешних и бывших европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными, заявили изданию, что среди правительств их стран растёт тревога. Возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и более широкий уход Америки с европейского континента и уничтожение НАТО.

"В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведёт к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО", - сказал Джеймс Г. Ставридис, четырехзвёздный адмирал ВМС в отставке, который был верховным главнокомандующим НАТО с 2009 по 2013 год.

Ранее в The Wall Street Journal написали, что Трамп впервые опередил Байдена по предвыборным опросам.

Также Трамп выпустил предвыборный ролик, в котором сравнил себя с Джо Байденом.