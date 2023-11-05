В США провели опрос и узнали, что Трамп побеждает Байдена в 5 из 6 ключевых штатов
Если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, экс-президент США Дональд Трамп опередил бы президента США Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов.
Об этом свидетельствует опрос New York Times и колледжа Сиены.
Большинство опрошенных там избирателей говорят, что "политика Байдена нанесла им личный вред, а политика Трампа помогла им". Две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении.
Также 71% опрошенных заявил, что Байден "слишком стар", чтобы быть эффективным президентом – "мнение, разделяемое всеми демографическими и географическими группами".
Голоса разделились так:
Аризона: Байден – 44%, Трамп – 49%
Джорджия: Байден – 43%, Трамп – 49%
Мичиган: Байден – 43%, Трамп – 48%
Невада: Байден - 41%, Трамп - 52%
Пенсильвания: Байден – 44%, Трамп – 48%
Висконсин: Байден – 47%, Трамп – 45%
Во всех штатах, кроме Висконсина, Трамп опережает Байдена на 3-10%.
В США суд начал рассматривать дело о возможной дисквалификации Трампа на грядущих выбрах президента страны. Об этом сообщает Радио Свобода. Дело опирается на редко применяемое положение конституции США времен Гражданской войны 1861-65 годов, запрещающее людям, причастным к "бунтам или восстаниям" занимать федеральные должности.
Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами объявил, что ради мира признает российскими захваченные территории Украины.