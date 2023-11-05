Если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, экс-президент США Дональд Трамп опередил бы президента США Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов.

Об этом свидетельствует опрос New York Times и колледжа Сиены.

Большинство опрошенных там избирателей говорят, что "политика Байдена нанесла им личный вред, а политика Трампа помогла им". Две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении.

Также 71% опрошенных заявил, что Байден "слишком стар", чтобы быть эффективным президентом – "мнение, разделяемое всеми демографическими и географическими группами".

Голоса разделились так:

Аризона: Байден – 44%, Трамп – 49%

Джорджия: Байден – 43%, Трамп – 49%

Мичиган: Байден – 43%, Трамп – 48%

Невада: Байден - 41%, Трамп - 52%

Пенсильвания: Байден – 44%, Трамп – 48%

Висконсин: Байден – 47%, Трамп – 45%

Во всех штатах, кроме Висконсина, Трамп опережает Байдена на 3-10%.

В США суд начал рассматривать дело о возможной дисквалификации Трампа на грядущих выбрах президента страны. Об этом сообщает Радио Свобода. Дело опирается на редко применяемое положение конституции США времен Гражданской войны 1861-65 годов, запрещающее людям, причастным к "бунтам или восстаниям" занимать федеральные должности.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами объявил, что ради мира признает российскими захваченные территории Украины.