Кандидат в президенты США Майк Пенс, который был вице-президентом у Дональда Трампа, решил сняться с выборов.

Видео выступления Пенса перед Республиканской коалицией было опубликовано в телеграм-каналах.

"Я пришёл сюда, чтобы сказать, что мне стало ясно: сейчас не мое время", - заявил кандидат.

Пенс, в отличие от других республиканских претендентов, поддерживал военную помощь Украине и критиковал Белый дом за промедление с её отправкой.

Отметим, что другие фавориты среди республиканцев - Трамп, Десантис, Рамасвами - выступают так или иначе за снижение вовлечённости США в украинский конфликт.

Напомним, летом Майк Пенс и Такер Карлсон поспорили о необходимости поддержки Украины в прямом эфире.

Ранее поддержавший Украину республиканец снял свою кандидатуру с выборов на пост спикера Палаты представителей. Том Эммер, занимающий третье по значению место в иерархии республиканской фракции в Палате представителей, победил в пятом туре голосования. Он считался наиболее проукраинским из всех кандидатов на пост спикера от Республиканской партии.