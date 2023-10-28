"Не моё время". Поддерживавший Украину республиканец Пенс снял свою кандидатуру с выборов президента США
Кандидат в президенты США Майк Пенс, который был вице-президентом у Дональда Трампа, решил сняться с выборов.
Видео выступления Пенса перед Республиканской коалицией было опубликовано в телеграм-каналах.
"Я пришёл сюда, чтобы сказать, что мне стало ясно: сейчас не мое время", - заявил кандидат.
Пенс, в отличие от других республиканских претендентов, поддерживал военную помощь Украине и критиковал Белый дом за промедление с её отправкой.
Отметим, что другие фавориты среди республиканцев - Трамп, Десантис, Рамасвами - выступают так или иначе за снижение вовлечённости США в украинский конфликт.
Напомним, летом Майк Пенс и Такер Карлсон поспорили о необходимости поддержки Украины в прямом эфире.
Ранее поддержавший Украину республиканец снял свою кандидатуру с выборов на пост спикера Палаты представителей. Том Эммер, занимающий третье по значению место в иерархии республиканской фракции в Палате представителей, победил в пятом туре голосования. Он считался наиболее проукраинским из всех кандидатов на пост спикера от Республиканской партии.