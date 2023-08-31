Мэр Майями Фрэнсис Суарес, участвовавший в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил, что останавливает свою президентскую кампанию.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Хотя я и решил приостановить свою президентскую кампанию, мое стремление сделать эту страну лучше для каждого американца остается неизменным", - написал он на своей странице.

Он добавил, что будет поддерживать контакты с другими кандидатами-республиканцами, и сделает "все возможное, чтобы наша партия выдвинула сильного кандидата, который сможет вдохновить и объединить страну".

"Нынешняя администрация подводит нашу страну. Инфляция остается высокой, повышенные процентные ставки бьют по молодым американцам, южная граница широко распахнута, преступность растет, а наши враги и противники становятся все смелее и сильнее. Мы заслуживаем лучшего", - раскритиковал он в конце власть демократов.

Американцу кубинского происхождения Суаресу 45 лет. В 2017 году он был избран мэром Майами, в 2021 году его переизбрали на второй срок. В июне он заявил, что присоединился к президентской гонке, однако так и не смог набрать популярность среди республиканского электората.

Портал Axios назвал президентскую кампанию Суареса амбициозной: он "изо всех сил пытался набрать обороты в предварительных опросах", однако все же не попал в список из восьми участников дебатов Республиканского национального комитета.

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