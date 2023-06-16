Мэр Майами Фрэнсис Суарез подал документы для регистрации кандидатом в президенты США. Он будет бороться за выдвижение от Республиканской партии.

Об этом сообщают американские издания.

"Мэр Майами Фрэнсис Суарес подал документы для выдвижения своей кандидатуры на пост президента", - пишет пресса.

Американцу кубинского происхождения Суаресу 45 лет. В 2017 году он был избран мэром Майами, в 2021 году его переизбрали на второй срок.

О намерении бороться за выдвижение в президенты от республиканцев ранее заявили экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, сенатор от штата Южная Каролина и единственный чернокожий когрессмен в этом списке Тим Скотт, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также темнокожий телеведущий Ларри Элдер.

В предвыборной гонке республиканцев также примет участие 37-летний американский бизнесмен с индийскими корнями Вивек Рамасвами, которого вдохновил Мартин Лютер Кинг (младший).

От Демократической партии официально об участии заявили всего трое: действующий президент Джо Байден, юрист и экологический активист Роберт Кеннеди-младший, а также писательница и политик Марианна Уильямсон, которая ранее участвовала в выборах в Палату представителей США в округе в Калифорнии.