Губернатор Флориды Рон Десантис официально подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году.

Это следует из опубликованного документа.

Десантис считается единственной альтернативой Дональду Трампу в Республиканской партии, но и его отставание от экс-президента, по последним опросам, составляет 27%.

Напомним, законодательное собрание штата Флорида утвердило поправки, позволяющие губернатору Рону Десантису баллотироваться в президенты или вице-президенты США без увольнения с нынешней должности.

Ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп уверенно лидирует среди вероятных претендентов на место кандидата в главы государства от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Согласно апрельскому опросу The Wall Street Journal, политик увеличил отрыв от своего основного конкурента - губернатора Флориды Рона Десантиса. В пользу Трампа высказались 51% сторонников и членов Республиканской партии, а за Десантиса готовы отдать свой голос лишь 38% респондентов.

Однако в декабре 2022 года опросы рисовали иную картину. Десантис обходил Трампа с 14% разрывом в гипотетическом противостоянии двух политиков за место кандидата в президенты от республиканцев. По данным декабрьского опроса, на республиканских праймериз ДеСантис набрал бы 52% голосов, Трамп - 38%.

На днях единственный темнокожий республиканец Сената США Тим Скотт выдвинул свою кандидатуру на выборы президента. Он представляет штат Южная Каролина.

Кроме того, в США начали продвигать на пост президента экс-ведущего Fox News Карлсона.