Бывший президент США Дональд Трамп лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии на следующих выборах, более чем в два раза обходя ближайшего соперника - губернатора Флориды Рона Десантиса.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на результаты опроса.

Трампа в борьбе за республиканскую номинацию готовы поддержать 54% опрошенных, Десантиса только 24%, остальные вероятные кандидаты не набирают и 10%.

В материале телеканала подчеркивается, что с февраля рейтинг Трампа вырос на 11%, а у Десантиса снизился на 4%. Телеканал связывает рост популярности бывшего президента с делом против него в суде Манхэттена.

Опрос был проведен с 24 по 27 марта среди 1007 зарегистрированных избирателей по всей стране с помощью телефона или вживую, погрешность составляет 3-5%.

В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

На днях Трамп предупредил о смертях и катастрофических разрушениях в стране из-за обвинений в его адрес.