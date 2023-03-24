Бывший президент США Дональд Трамп предупредил о смертях и катастрофических разрушениях в стране из-за обвинений в его адрес.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп утверждает, что никаких преступлений не совершал, а обвинения против него мог выдвинуть только "выродок-психопат".

"Что за человек может выдвигать обвинения против другого, в данном случае бывшего президента США, в преступлении, когда всем известно, что никакого преступления совершено не было, а также известно, что потенциальные смерти и разрушения при таких ложных обвинениях могут быть катастрофическими для страны", - заявил Трамп.

Между тем его представители считают, что возможные обвинения против экс-главы Белого дома не повлияют негативно на ход его предвыборной кампании.

"Это новая норма. Постоянно имея дело с подобными новостными циклами, учишься получать из них выгоду. Нами предусмотрена операция полноценного реагирования, которая поможет справиться со всем, с чем мы столкнемся. Хотя арест - унизительный опыт, нет лучшего стимула, чтобы раскачать кампанию Трампа", - заявили в штабе бывшего президента США.

Как пишут американские журналисты, Трамп намерен использовать обвинения как возможность "взбудоражить свой электорат".

Все запланированные поездки бывшего главы Белого дома состоятся, в том числе митинг в следующую субботу в Уэйко, штат Техас. Однако, согласно информации источников, ему придется сохранять гибкость, чтобы иметь возможность явиться в суд или "разобраться с непредвиденными обстоятельствами", поэтому в будущем Трампу может потребоваться скорректировать свой график.

Напомним, в середине марта Трамп заявил, что вскоре его арестуют, и призвал сторонников выходить на протесты.

Мы рассказывали, по какому делу могут его арестовать. В центре внимания оказалось давнее дело о нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая собиралась публично рассказать о якобы имевшем место романе с политиком. Эти расходы потом были незаконно компенсированы из предвыборного фонда Трампа. Сам Коэн еще четыре года назад получил за это три года тюрьмы.