Полиция Нью-Йорка готовится к беспорядкам, которые может спровоцировать предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу. Напомним, что сегодня - анонсированный Трампом день его ареста, 21 марта.

Как сообщает CNN, в распространенной записке всем сотрудникам полиции было рекомендовано готовиться к выходу на службу в случае начала беспорядков.

Источники телекомпании в правоохранительных органах отмечают, что, хотя полицейские находятся в состоянии повышенной готовности, на данный момент подтвержденной угрозы беспорядков в городе нет.

Ранее Трамп призвал сторонников выходить на протесты. В Белом доме заявили, что не видят подготовки протестов сторонников бывшего президента.

"Страна" разбиралась, арестуют ли Трампа и что это значит для США и Украины.

В центре внимания оказалось давнее дело о нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая собиралась публично рассказать о якобы имевшем место романе с политиком. Эти расходы потом были незаконно компенсированы из предвыборного фонда Трампа. Сам Коэн еще четыре года назад получил за это три года тюрьмы.