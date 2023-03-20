Вокруг экс-президента США Дональда Трампа, который может составить конкуренцию Байдену на выборах в следующем году, продолжают накаляться страсти.

На вторник, 21 марта, Трамп анонсировал собственный арест - в рамках расследования дела о финансовых махинациях. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, информацию он получил благодаря "нелегальным утечкам" из офиса окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга и призвал своих сторонников к протестам. Прокуратура Манхэттена никак не прокомментировала это заявление.

В центре внимания оказалось давнее дело о нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая собиралась публично рассказать о якобы имевшем место романе с политиком. Эти расходы потом были незаконно компенсированы из предвыборного фонда Трампа. Сам Коэн еще четыре года назад получил за это три года тюрьмы.

Адвокат Трампа Сьюзен Нешель сказала CBS News, что правоохранительные органы с ним не связывались и пост Трампа был основан на публикациях СМИ.

"Так как это политическое преследование, окружная прокуратура начала передавать материалы прессе вместо того, чтобы общаться с адвокатами президента Трампа, как это было бы в случае с обычным делом", - сказала она.

Юрист Трампа Руди Джулиани на Truth Social утверждал: "То, что демократы делают с президентом Трампом, они сделают и с вами. Они разрушили справедливое и равноправное отправление правосудия в Соединенных Штатах".

Также на Truth Social член палаты представителей Ронни Джексон из Техаса (бывший врач Трампа в Белом доме) выступил против "принадлежащих Соросу окружных прокуроров", занимающихся "вендеттой против консерваторов" (о связях прокуроров с Соросом заявлял и Трамп).

"Нация разваливается. Нам нужно, чтобы Трамп вернулся к власти сейчас!" - написал Джексон.

А Брэдли Девлин, штатный автор издания The American Conservative, утверждает, что "Джордж Сорос дал прокурору Элвину Брэггу 1 миллион долларов за его кампанию по избранию окружным прокурором. Теперь Брэгг может арестовать Трампа, раздув проступок, в то время как он позволяет жестоким преступникам ходить и опустошать Нью-Йорк".

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси написала в Твиттере, чтобы успокоить ситуацию: "Что бы ни решило Большое жюри, его рассмотрение ясно дает понять: никто не может быть выше закона, даже бывший президент Соединенных Штатов".

Она назвала заявления Трампа "безрассудной" попыткой "разжечь беспорядки среди его сторонников" и настаивала на том, чтобы правосудие шло своим чередом: "Он не может скрыться от своих нарушений закона, неуважения к нашим выборам и призывов к насилию. Наша правовая система решит, как привлечь его к ответственности".

По информации американских СМИ, правоохранители в США готовятся к тому, что Трамп действительно может быть задержан и предстать перед судом в ближайшие дни.

Если Трампа арестуют, это будет не первым случаем предъявления уголовных обвинений президенту США.

"Однако оно может серьезно повлиять на его шансы на президентских выборах следующего года, участвовать в которых обещал Трамп. Некоторые политологи говорят, что арест может активизировать сторонников Трампа и повысить его шансы на выборах", - пишет BBC.

Рассказываем, что вероятнее для Трампа - сесть в тюрьму или вернуться в президентское кресло.

"Секс с Трампом на озере Тахо"

Скандал вокруг предполагаемой связи президента Дональда Трампа и порнозвезды Сторми Дэниэлс начал раскручиваться пять лет назад.

В интервью журналу InTouch 2011 года порноактриса говорила, что вступила в половую связь с Трампом в 2006 году, вскоре после рождения его сына Бэррона от жены Мелании. По ее словам, они встретились на благотворительном гольф-турнире и у них был секс в номере Трампа на курорте на озере Тахо, а потом их отношения продолжались.

В обмен на свое молчание о романе с Трампом Стефани Клиффордс (это ее настоящее имя, а Сторми Дэниэлс - сценический псевдоним) получила от адвоката Трампа Майкла Коэна 130 тысяч долларов. Стороны заключили соглашение о неразглашении незадолго до президентских выборов 2016 года.

Позже, когда Дэнинэлс подала в суд с требование расторгнуть это соглашение, Коэн признал выплату, но источник средств остается предметом спора, как и то, в чьих интересах была сделана выплата. Последний момент ключевой - прокуратура считает, что средства эти были выплачены из предвыборного фонда кандидата в президенты США Трампа, но по бумагам отражены не были, что является нарушением, за которое экс-президента и хотят сейчас привлечь к уголовной ответственности.

Заявления Трампа и его адвокатов о скандале с порнозвездой с течением времени сильно менялись - вначале экс-президент отрицал как связь с Дэниэлс, так и, естественно, факт выплаты ей отступного за молчание. Затем Трамп признался, что Дэниэлс действительно были выплачены деньги, но утверждал, что Коэну эта сумма была возмещена в рамках ежемесячной оплаты его услуг, а не из средств предвыборной кампании.

При этом заявления Дэниэлс об их связи он назвал "ложными и вымогательскими".

В конечном итоге Коэн признал себя виновным по нескольким обвинениям, связанным с платежом, включая налоговое и банковское мошенничество, а также нарушения финансирования избирательной кампании. В ходе разбирательства Коэн прямо обвинил Трампа в схемах со своим предвыборным фондом.

На протяжении всего президентского срока Трампа суды и министерство юстиции вели продолжительный спор о том, можно ли предъявлять уголовные обвинения действующему президенту, но так и не пришли к каким-либо выводам. Теперь, когда Трамп больше не у власти, устранено серьезное препятствие для судебного преследования.

Прошлым летом Трампу уже грозило уголовное преследование - по другому делу, о возможном нарушении закона о шпионаже (по поводу хранения дома секретных документов). ФБР обыскало его резиденцию во Флориде, что многие посчитали классическим давлением властей на лидера оппозиции с целью сорвать его выдвижение.

Против Трампа тогда начали расследование дела о выносе секретных документов из Белого дома в его бытность главой государства. Washington Post со ссылкой на источник писал, что эти документы касались ядерного оружия.

Кроме того, демократы обвиняют Трампа в утаивании более сотни подарков, полученных от лидеров иностранных государств, в том числе очень дорогих, на сумму не менее четверти миллиона долларов. Например, мечи и кинжалы от Саудовской Аравии за 9 тысяч долларов, золотые клюшки для гольфа от Японии за 4 тысячи долларов, ваза от Индии за 8,5 тысячи долларов.

Обвинения могут поднять рейтинг Трампа

Сам бывший президент активно возвращается в политику и начал ездить по стране с выступлениями, где критикует демократов и Байдена.

"Я противостоял бюрократической коррупции в Америке, я вернул власть народу и по-настоящему помог нашей стране, чего мы никогда раньше не видели. Истеблишмент ненавидел меня за это. Теперь, когда они видят мое доминирование во всех опросах, они снова пытаются остановить меня и Республиканскую партию. Беззаконие, политические преследования и охота на ведьм должны быть осуждены и прекращены", - заявил Трамп.

Действительно, по многим соцопросам, Трамп обходит Байдена.

По данным опроса, проведенного по заказу Emerson College, Байден уступает Трампу с 41% против 44%. После аналогичного ноябрьского общенационального опроса поддержка Трампа увеличилась на три процентных пункта, с 41% до 44%, а поддержка Байдена снизилась на четыре процентных пункта, с 45% до 41%.

Согласно другому соцопросу, который публикует Hill со ссылкой на Harvard CAPS-Harris Poll, 46% опрошенных избирателей отдали бы голоса за Трампа, 41% - за Байдена. Еще 13% не определились с ответом.

Если бы в президентской гонке участвовали Трамп и вице-президент Камала Харрис, то 49% респондентов проголосовали бы за первого, 39% - за действующего вице-президента США.

"Трамп остается явным фаворитом среди возможных кандидатов от республиканцев", - отмечают авторы опроса.

На шансы Байдена на переизбрание, по мнению экспертов, может повлиять рекордная инфляция и напряженность в мире. По данным CNN, 75% сторонников Байдена против его выдвижения на второй срок.

Впрочем, по опросам, 89% американцев не изменили своего отношения к Трампу по итогам расследования протестов шестого января на Капитолии.

Насчет обвинений против Трампа мнения неоднозначны.

Республиканский телеканал Fox News обвинил власть в "превращении правоохранительной системы в оружие".

"Соединенные Штаты - пока не банановая республика. Однако уже очень похожа на нее. Обвинения против Трампа очень похожи на акт политического запугивания, которого можно ожидать от диктатуры в развивающемся мире. Отчаянная попытка найти хоть что-то – что угодно! - что могло бы помешать Трампу снова баллотироваться в Белый дом в 2024 году", - пишет The Spectator.

В то же время либеральные издания, наоборот, приветствуют возможность уголовного преследования Трампа, так как это, по их мнению, закроет ему путь в президенты.

Los Angeles Times уверяет, что Трампа можно и не сажать на реальный срок, но возможности снова стать президентом у него не будет. И это, по мнению издания, будет "концом долгого национального кошмара".

Судя по всему, именно такой план у демократов и Байдена - остановить выдвижение Трампа в президенты через возбуждение против него уголовных дел.

Однако он может сработать, только если все процедуры успеют провести до момента президентских выборов.

Если нет - то уголовное преследование только добавит ему очков. В первую очередь - среди республиканских избирателей, за симпатии которых Трампу предстоит борьба на республиканских праймериз против восходящей звезды Республиканской партии губернатора Флориды Рона Десантиса.

"Обвинения против Трампа могут, наоборот, сыграть ему на руку, превратив его в жертву политических преследований и еще больше подняв рейтинг. И уже играют - число пожертвований в его комитет политических действий "Спасти Америку" выросло и превысило 100 миллионов. Также конфликт Трампа с Белым домом - очередной повод обвинить власти, которые апеллируют к защите демократии в мире, в двойных стандартах. Сам Трамп скоро может объявить о походе в президенты", - говорит "Стране" эксперт из Вашингтонского центра целостности Питер Стоун.

"Битва динозавров"

Политолог Варр Уэбб называет возможную схватку Байдена и Трампа "битвой динозавров" (в 2024 году Байдену будет 82 года, Трампу - 78 лет).

"У Трампа могут быть проблемы с Министерством юстиции США, но он остается самым популярным республиканцем и фаворитом на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году. И ситуация складывается не в пользу демократов. Из-за внутрипартийных разногласий правящая партия безуспешно пытается согласовать ключевые законопроекты, борется с инфляцией, наплывом мигрантов и кризисом в здравоохранении и внешней политике. Опросы показывают, что большинство американцев не хотят, чтобы ни Трамп, ни Байден снова баллотировались, но лишь немногие находят замену. Новых лидеров нет. В этом вакууме Байден и Трамп являются фактическими чемпионами", - сказал "Стране" Уэбб.

При этом, согласно опросу Politico-Morning Consult, Трамп по-прежнему опережает всех кандидатов от своей партии в президентской гонке 2024 года.

Отмечается, что "на гипотетических праймериз с участием восьми кандидатов" Трамп также победил бы своих однопартийцев - 37% опрошенных высказались за бывшего президента, 19% - за губернатора штата Флорида Рона Десантиса, 7% - за губернатора Южной Каролины, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли.

"Почти с момента своей инаугурации бывший президент Дональд Трамп является королём Республиканской партии. Как на выборах 2018 года, так и на выборах 2020 года, кандидаты, одобренные Трампом, побеждали почти на всех праймериз, в которых участвовали", - пишут аналитики ABC Маккензи Уилкс и Натаниэл Рэкич.

В таких условиях демократы пытаются не допустить Трампа к выборам. И уголовное дело против него - лишь один из вариантов.

По еще одному плану, который уже обсуждается в СМИ, демократы хотят через суд или Конгресс запретить Трампу и близким к нему республиканцам в принципе избираться. Для этого они ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, где воспрещается идти на выборы тем, кто участвовал в мятеже против американского государства.

Нынешние события вокруг Трампа, говорят эксперты, грозят усугубить раскол и усилить напряжённость в США. А также еще больше мобилизовать противников Байдена.

"Сторонники Трампа - это ведь не только захватившие Капитолий "варвары с рогами". Это миллионы мирных граждан, те самые "средние американцы", которые не согласны с политикой Байдена. Многие остаются уверенными, что выборы украли, что Трампа преследуют. Поэтому могут начаться брожения внутри США, которые при радикальном сценарии могут привести к расколу государства. Кроме того, могут активизироваться вооружённые ультраправые и их стычки с крайне левыми, активистами BLM, что грозит стабильности США", - говорит "Стране" вашингтонский политолог Крис Ситтон.

В таких условиях, даже если демократам и удастся отстранить Трампа от участия в предвыборной кампании, это лишь откроет дорогу к президентскому креслу второму по рейтингу кандидату от республиканцев - Рону Десантису, который таким образом полностью мобилизует вокруг себя республиканских избирателей, осуждая уголовное преследование экс-президента и не сталкиваясь с ним в прямой конкуренции, которая могла бы навредить обоим.

Что ждет Украину

Свою роль играет геополитический фактор.

"На фоне напряжённости в мире (война России с Украиной, китайские угрозы Тайваню) возник риск третьей мировой войны. В эти страшные времена ни Трамп, ни Байден не могут обеспечить необходимое лидерство. Байдену вспоминают катастрофическое отступление из Афганистана, Трамп слишком неустойчив и импульсивен", - говорит Уэбб.

Для Украины, считают эксперты, могут быть свои последствия.

"Нынешняя администрация настроена на затяжной конфликт в Украине и всеми силами будет стараться не допустить столкновения с Россией, а значит, темпы поставок оружия, скорее всего, не будут расти, но и переговоры с Москвой у Байдена отвергают. Трамп в свою очередь уверен, что нужно договариваться с Путиным, чтобы прекратить войну. Поэтому в случае его победы не исключена некая сделка с Россией наподобие корейского сценария и в итоге перемирия", - сказал в комментарии "Стране" Стоун.