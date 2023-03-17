"Я вернулся!" Трамп опубликовал в Facebook первый пост после двухлетнего бана
Бывший президент США Дональд Трамп вернулся в Фейсбук после двухлетнего бана.
"Я вернулся!" - коротко написал политик.
К публикации он прикрепил намек из 2016 года на будущие планы: видео, на котором он общается со сторонниками в статусе избранного президента после победы на выборах.
"Извините, что заставил вас ждать, были непростые дела", - говорит в ролике Трамп.
Ранее сегодня видеохостинг YouTube сообщил о восстановлении аккаунта бывшего президента США, на странице теперь можно публиковать новый контент.
Напомним, YouTube временно заблокировал канал Трампа в начале января 2021 года. Решение заблокировать аккаунт Трампа хостинг принял из-за нарушения политики компании на фоне опасений относительно нового витка насилия после штурма Капитолия.
Незадолго до этого аккаунты Трампа заблокировали на 12 социальных платформах. Среди них были Инстаграм, Фейсбук и Spotify.