Видеохостинг YouTube сообщил о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, на странице теперь можно публиковать новый контент.

Сообщение опубликовано в Твиттере.

"С сегодняшнего дня доступ к каналу Дональда Трампа больше не ограничен, там можно загружать новый контент. Мы внимательно оценили сохраняющиеся риски насилия в реальном мире, одновременно уравновешивая возможности избирателей слышать в равной степени основных кандидатов перед выборами", - говорится в заявлении сервиса.

В YouTube добавили, что продолжат следить за страницей бывшего американского президента, "как и за любыми другими каналами".

Напомним, YouTube временно заблокировал канал Трампа в начале января 2021 года. Решение заблокировать аккаунт Трампа хостинг принял из-за нарушения политики компании на фоне опасений относительно нового витка насилия после штурма Капитолия.

Незадолго до этого аккаунты Трампа заблокировали на 12 социальных платформах. Среди них были Instagram и Spotify.