Возможные кандидаты в президенты США от республиканцев - Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший президент Дональд Трамп высказались за урезание помощи Украине.

Об этом они заявили в эфире Fox News.

Губернатор Флориды заявил, что дальнейшая вовлеченность в "территориальный спор между Украиной и Россией" не входит в число американских интересов.

"В то время как у США есть много жизненно важных национальных интересов - защита наших границ, преодоление кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также испытание экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая - дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из их", - сказал Десантис.

Кроме того, по его мнению, нельзя давать Украине самолеты и дальнобойные ракеты.

"США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами, предоставление F-16 и ракет большой дальности не обсуждается", - заявил губернатор Флориды.

По его словам, такие поставки "приближают нас к горячей войне между двумя крупнейшими в мире ядерными державами".

Кроме того он считает, что политика администрации президента США Джо Байдена "подтолкнула Россию к фактическому союзу с Китаем".

В свою очередь Трамп заявил Fox News, что размеры помощи Украине в случае его победы на выборах президента в 2024 году будут "в значительной степени зависеть" от итогов его встречи с Владимиром Путиным.

Напомним, Трамп в интервью заявил, что позволил бы России захватить часть Украины. Его слова вырезали.

Также CNN в своем материале писал, что теневая борьба лидеров республиканцев Трампа и Десантиса "должна беспокоить Украину".

Кроме того, ранее The Washington Post писала, что в США избиратели республиканцев готовы отдать РФ часть украинских территорий.