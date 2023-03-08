Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что позволил бы России захватить часть Украины, чтобы не допустить войны или же остановить ее. Однако эти заявления были вырезаны из эфира.

Об этом сообщает Daily Beast.

В интервью Трамп сказал, что войны в Украине никогда не было бы, если бы он все еще оставался президентом, так как у него есть "волшебные слова, чтобы остановить боевые действия немедленно". И все, что нужно было сделать, - это "позволить России захватить части Украины".

"Я мог бы договориться. В худшем случае я мог бы заключить сделку, чтобы что-то захватить. Есть определенные территории, которые, честно говоря, являются русскоязычными, но вы могли бы договориться", - заявил он.

Также он добавил, что "умирают гораздо больше людей, чем сообщается", и этого не происходило бы под его наблюдением.

Как пишет Daily Beast, эти заявления были вырезаны из эфира Fox News.

"Вместо этого, вскоре после того, как Трамп говорит: "Я мог бы вести переговоры", пропускается около 30 секунд времени речи, прежде чем звук возобновился, а бывший президент возвращается к своей жалобе на то, что "Китай больше не уважает Соединенные Штаты", - сообщает издание.

На днях Трамп заявил, что мог бы завершить войну в Украине за сутки, если бы был президентом США, однако отказался рассказывать, как именно он это сделал бы.

Также он обвинил Джо Байдена в подталкивании мира к третьей мировой.