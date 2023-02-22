Бывший президент США Дональд Трамп считает "коррумпированный вашингтонский истеблишмент" во главе с действующим американским лидером Джо Байденом виновным в том, что мир стоит на грани глобального конфликта.

Об этом он сказал в своем видообращении.

"В Америке нам нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн", — подчеркнул Трамп.

Политик рассказал, что во времена своего президентства отвергал "катастрофические советы" вашингтонских генералов, бюрократов и "так называемых дипломатов", которые знают только, как втянуть США в конфликт, но не как выйти из него.

Особое внимание Трамп уделил заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд и её единомышленникам, назвав их одержимыми идеей вступления Украины в НАТО.

"Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны", — сказал политик.

Он добавил, что глобальный конфликт ещё никогда не был так близок.

"Третья мировая война никогда не была так близко", - резюмировал Трамп.

Ранее Трамп уже говорил, что Байден своей политикой в отношении Украины может толкнуть человечество к третьей мировой войне.

Также Трамп не раз заявлял, что может закончить войну в Украине за сутки.