Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что может закончить войну в Украине за сутки.

"Я позвоню двоим людям - Путину и Зеленскому. Я скажу "нам надо встретиться". Я гарантирую, что мы сможем решить этот вопрос. Мы заключим договор на протяжении 24 часов", - заявил Трамп во время выступления во Флориде.

Напомним, в конце января Трамп уже заявил, что в должности президента сможет положить конец "эскалации" конфликта в течение 24 часов. В начале февраля он также заявлял, что США должны вести переговоры о мире в Украине, а не только оказывать военную поддержку.

В августе 2022 года Трамп заявлял, что Зеленский должен был согласиться на нейтральный статус и отказаться от идеи вернуть Крым.

Тем временем война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.