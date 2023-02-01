Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он мог бы завершить "ужасную и быстро усугубляющуюся" войну в Украине за сутки, если бы находился в Белом доме.

"Если бы я был президентом, война между Россией и Украиной никогда бы не произошла, но даже сейчас, если бы я был президентом, я бы смог договориться об окончании этой ужасной и быстро усугубляющейся войны в течение 24 часов", — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп уже не впервые делает такое заявление. Эти же слова он произносил на днях в Южной Каролине, где встретился с двумя сотнями сторонников.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.