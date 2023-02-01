Две трети американцев не испытывают энтузиазма от того, что в выборах президента 2024 года может участвовать нынешний глава государства Джо Байден или его предшественник Дональд Трамп.

Об этом свидетельствует опрос телеканала NBC News.

"Две трети избирателей говорят, что у них есть некоторые сомнения или они очень недовольны тем, что Байден или Трамп снова баллотируются в президенты", - сообщает телеканал.

По данным опроса, 52% избирателей чувствуют себя "очень некомфортно" в связи с президентскими амбициями Трампа, еще 14% заявляют о наличии "некоторых сомнений".

Относительно президентских перспектив Байдена крайний дискомфорт испытывают 48%, о сомнениях говорят 19%.

По данным опроса, 34% избирателей при этом с энтузиазмом отнесутся к участию в выборах Байдена, и 32% - Трампа.

Опрос был проведен 20-24 января среди 1000 взрослых, часть из которых участвовали в нем по телефону. Погрешность составляет 3,1%.

Ранее опрос показал, что число сторонников оказания помощи Украине в США продолжает падать.

Также все больше американцев считают слабое руководство главной проблемой США.