Большинство опрошенных жителей Германии (72%) опасаются, что война в Украине может распространиться на территорию ФРГ.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные опроса социологического института Forsa.

Треть респондентов боятся, что Россия может напасть на Германию.

62% опрошенных опасаются падения уровня жизни в Германии из-за войны.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц обратился к немцам со специальным видеообращением, в котором пообещал, что война в Украине не приблизится к границам Германии.

Также Шольц заявил, что Германия будет придерживаться принципа, что эскалации между Россией и НАТО нужно избежать.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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