Германия не будет передавать Украине современные истребители, чтобы не "повышать ставки".

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Tagesspiegel.

Берлин хочет избежать возможной эскалации между НАТО и Россией.

"Вопрос об истребителях вообще не стоит. Я могу только посоветовать не вступать в игру на повышение ставок в части оружейных систем. Как только принимается решение, в Германии начинаются новые дебаты, это выглядит несерьезно и расшатывает уверенность граждан в решениях правительства", сказал Шольц.

Канцлер также заявил, что его отношение к поставкам Украине боевых самолетов не изменилось.

При этом Шольц предостерег от "вступления в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения".

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