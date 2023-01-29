В воскресенье, 29 января, в Украине идет уже 340-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 28 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

29 января

11:28 В Хмельницкой области вводятся более жесткие ограничения по электроэнергии.

На сайте "Хмельницкоблэнерго" сообщается, что с понедельника, 30 января, вводится график почасовых отключений по схеме "6х3"», то есть отключения будут продолжаться 6 часов, после чего пойдет свет в течение 3 часов. "Причиной такой схемы враждебные массированные атаки на энергетические объекты. В объединенной энергосистеме сохраняется существенный дефицит электрической энергии", - объясняют энергетики.

"Хмельницкоблэнерго" обещает, что как только ситуация улучшится и на Хмельницкую область спустят больший лимит, график будет изменен под схему "4 на 4" или даже "4 на 12".

11:20 Сегодня в Черном море - 15 вражеских кораблей. На дежурстве остался один большой десантный корабль и 3 ракетоносителя, сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Общий залп составляет 20 ракет типа "Калибр".

По словам Гуменюк, остальные корабли, которые находятся на дежурстве, могут использоваться для запуска дронов, несмотря на то, что море штормит.

Кроме того, побережью стоит иметь в виду усиленную минную опасность.

11:02 Серьезный обстрел пережило вчера Курахово. Местные жители писали о 8-10 "прилетах".

На официальном телеграм-канале Донецкой ОВА сообщается:

"Курахово подверглись 4 артобстрелам - повреждены 7 многоэтажек и 10 частных домов, здания 2 медицинских учреждений".

Информация о жертвах противоречивая. Сначала в пабликах писали о трех убитых, впоследствии это опровергалось.

10:51 Панорама ударов по Угледару Донецкой области. Город пытаются активно штурмовать российские войска.

10:35 Канцлер Германии Олаф Шольц будет и дальше созваниваться с Путиным - потому что "необходимо разговаривать друг с другом". Об этом он заявил в интервью Die Welt.

"За последние 11 месяцев я снова и снова разговаривал с Путиным, как это делает Макрон. Последний раз - в начале декабря. И я снова буду говорить с Путиным по телефону - потому что необходимо разговаривать друг с другом", - сказал Шольц.

Содержание разговоров он описал так:

"Иногда были и конкретные вопросы об обмене пленными, экспорте зерна из Украины и Запорожской АЭС. Но мне важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме".

Вчера во время приема в Елисейском дворце о том же говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня в диалоге с Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", - сказал он.

10:30 Дефицит в энергосистеме Украины все еще значителен, сообщает "Укрэнерго" в своей ежедневной сводке. Уровень потребления - примерно такой же, как и вчера.

Компания напоминает, что причина дефицита - российские ракетные и дроновые атаки, повредившие электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтную сеть. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток. При этом, каждое облэнерго в своем регионе самостоятельно составляет графики плановых отключений.

10:25 Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 185 юридических и физических лиц, которых РФ использует для перевозки по железной дороге личного состава и военной техники.

"Подписал указ о введении в действие решение СНБО о санкциях против юридических и физических лиц, которых использует государство-агрессор, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использоваться для нашей обороны. Мы будем работать над тем, чтобы аналогичное блокирование было применено и другими странами, - сказал Зеленский в своем вчерашнем вечернем обращении.

В опубликованном на сайте президента санкционном списке - 3 физических лица и 182 юридических.

10:11 Армия Германии из-за помощи Украине в самом плачевном состоянии, чем когда-либо, пишет The Economist.

Приводятся слова ее командующего Альфонса Майса в день нападения России на Украину: "Бундесвер, армия, которой мне разрешено командовать, более или менее истощен. Мы все это предвидели, но не смогли донести свои аргументы, сделать и реализовать выводы из аннексии Крыма. Это не очень хорошо! Я сыт по горло!"

Спустя почти год вооруженные силы Германии истощены еще более из-за комплекта, который они отправляют в Украину, пишет The Economist. Их запаса боеприпасов хватило бы всего на несколько дней, а не на 30, как рекомендовало НАТО. Радиооборудованию, используемому в войсках, уже 40 лет, оно аналоговое, поэтому его легко сигналы перехватить. Из 350 боевых машин пехоты Puma только 150 находятся в рабочем состоянии. Согласно декабрьскому отчету генерального инспектора вооруженных сил Эберхарда Цорна, у Бундесвера не хватает даже лейкопластырей.

Издание добавляет, что Германия заказала 35 истребителей F-35, но получит их только в 2027 году.

09:55 Минобороны Ирана отрицает крупный ущерб от ночной атаки неизвестных беспилотников по провинции Исфахан.

Министерство сообщило, что один из трех беспилотников, атаковавших комплекс по производству военного оборудования, был сбит системой ПВО. Два других взорвались после того, как попали в специальные ловушки.

Заявляется, что в результате нападения никто не пострадал, а лишь нанесены незначительные повреждения крыше военного объекта.

"Благодаря Божьему благословению, атака не привела к нарушению работы оборудования и работы комплекса", - говорится в сообщении.

09:49 На фоне громких отставок в украинской власти и коррупционных скандалов, в Киев прибыли "ревизоры" из США. Они будут разбираться в использовании американской помощи. Данные об этом поступают из многих источников.

Еще 26 января, выступая в Конгрессе, о таком визите сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Администрация и дальше сосредоточена на том, чтобы не допустить нецелевого использования помощи или оружия. Мы сотрудничаем со Всемирным банком, с Deloitte и с группой правительственных аудиторов США, которые находятся в Киеве на этой неделе", - заявила она.

На следующий день американский посол Бриджет Бринк сообщила о прибытии в Киев инспекторов от трех ведомств - Госдепартамента, Пентагона и государственного агентства USAID.

Бринк опубликовала совместное фото с тремя инспекторами.

Статус гостей оказался наивысшим: в Украину прибыли сами генеральные инспекторы всех трех ведомств: Николь Ангарелла от USAID, Диана Шоу от Госдепа и Роберт Сторч от Пентагона (о встрече с ним уже отчитался министр обороны Резников, который недавно попал в скандал с закупками продуктов для нужд ВСУ по завышенным ценам).

Одновременно на сайтах всех трех инспекций появилась одинаковая инфографика на украинском и английском языках. Там звучит призыв сообщать по указанным телефонам любую информацию о нецелевой растрате американской помощи.

"Советуем конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентство США по международному развитию, на соответствующую горячую линию", - говорится в объявлении.

Другими словами американские ревизоры прямо призывают украинцев сообщать им о злоупотреблениях представителей украинской власти по использованию американской помощи.

09:36 В районе Бахмута действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части, пишет в своей аналитической сводке "Институт изучения войны". В частности - силы ВДВ.

"Обычные российские части участвуют в боях в Бахмуте, чтобы активизировать там российское наступление. Боевые кадры, опубликованные 20 января, показывают, что Воздушно-десантные войска России действуют вокруг Бахмута, кадры показывают БМД-4М - механизированную технику, используемую исключительно ВДВ", - говорится в сводке.

Увеличение численности традиционных российских войск под Бахмутом, вероятно, связано с тем, что силы Вагнера в этом районе понесли тяжелые потери с осени 2022 года.

В связи с этим "Институт" считает, что темпы наступления россиян на Донбассе замедлятся, поскольку "маловероятно, что российская армия согласится понести такие ужасающие потери, которые понесли заключенные Вагнера с их тактикой человеческой волны".

09:00 Издание New York Times анализирует, почему Путин сменил командующего "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина на главу генштаба РФ Валерия Герасимова.

Собеседники сообщили изданию, что Герасимов и министр обороны Шойгу "напали" на позицию Суровикина, который преуспел в обороне, и предложили вернуться к "гипернаступлению" с потенциальной первоначальной целью взять Краматорск.

Это предложение совпало с позицией Путина, который "по-прежнему настаивает на том, что Россия захватит Донбасс и даже Киев".

Поэтому на Западе растут ожидания, что "генерал Герасимов будет находиться под огромным давлением, чтобы провести успешное наступление этой весной". Так говорят американские военные чиновники и аналитики.

Под эти цели идут масштабные перестановки в российском военном руководстве. Так, по данным британской разведки, с одного из оперативных направлений был снят генерал-полковник Михаил Теплинский. Всего за 11 месяцев войны девять российских генералов были уволены или понижены в должности, сообщили изданию источники в Пентагоне.

08:45 Вчера вечером прогремели взрывы в иранском городе Исфахан, куда, по заявлениям местных властей, был налет дронов неизвестного происхождения.

СМИ сообщают, что попали по военному складу и заводу по производству моторного масла. Власти подтверждают повреждение военного объекта, но не конкретизируют, какого.

В Исфахане располагается крупный нефтеперерабатывающий завод, авиастроительный завод, база ВВС Ирана, а также ядерный реактор и мощности для производства ядерного топлива.

Ранее западные СМИ писали, что на авиабазе Бадр в провинции Исфахан производят дроны "Шахид-136", которые применяются Россией в Украине. Но наносился ли удар туда - неизвестно.

08:19 Воздушная тревога в южных областях Украины.

08:00 В Одессе продолжаются экстренные отключения света после ракетной атаки 26 января.

В Киеве и Днепре, по данным ДТЭК - стабилизационные графики отключений.

07:58 Сводка украинского Генштаба на утро 29 января. Главное:

1. Противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону.

2. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов:

- Диброва и Белогоровка Луганской области;

- Ямполовка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.

Отметим, что о захвате Благодатного вчера сообщила ЧВК "Вагнер". Как видим, Украина этого не подтверждает.

Также, как видим, продолжаются атаки на Ивановское (ранее Красное) на трассе Бахмут-Константиновка.