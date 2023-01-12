В последнее время значительно активизировалась дипломатическая деятельность президента Владимира Зеленского.

Украинский президент, конечно, и так часто общается с лидерами и высокопоставленными представителями иностранных государств, причем не только из числа союзников Киева в войне. Однако сейчас число переговоров, проводимых с помощью средств связи, серьезно увеличилось, перейдя, по выражению самого президента, в "дипломатический марафон".

Как сообщил Зеленский, разговор ведется, прежде всего, об увеличении военной помощи Украине, которая особенно нуждается сейчас в современной технике для армии. Обсуждаются также финансовая поддержка, восстановление украинской энергетики, дальнейшая европейская интеграция страны.

Но это не все: президент регулярно возвращается в этих беседах с иностранными коллегами к украинской "формуле мира".

Одновременно поступают сообщения о новых контактах представителей Украины и России на гуманитарные темы - в том числе обмен пленными.

Что означает эта активность и какие могут быть ее последствия, разбиралась "Страна".

Президент на телефоне

Владимир Зеленский в последние дни серьезно усилил работу с международными партнерам. Как сказал в своем вечернем видеообращении 10 января украинский лидер, после визита в Вашингтон он провел уже около тридцати переговоров с лидерами и представителями государств-партнеров.

Например, в день, когда вышло это видеообращение, глава государства переговорил с президентом Европейского совета, с премьер-министрами Бельгии и Ирландии, президентом Эстонии.

"Проинформировал их о ситуации на поле боя – о тяжелой ситуации на Донбассе, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью. Этому можно – и нужно! – противопоставить только новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от партнеров", - заявил Зеленский.

Кроме того, он поднимал вопросы поддержки украинского бюджета Западом, что важно для сохранения финансовой и социальной стабильности в Украине, евроатлантической интеграции страны, усиления санкционного давление на Россию и т.д.

Однако речь шла не только об этом. Касаясь разговора с бельгийским премьером, Зеленский заявил, что он поблагодарил своего визави за поддержку дипломатических усилий Украины, в частности "формулы мира, всех ее принципиальных элементов: восстановления безопасности, восстановления нашей территориальной целостности, восстановления справедливости".

Об обсуждении формулы мира Зеленский упоминал, комментируя и разговоры с другими лидерами.

Отметим, что 11 января украинский президент во Львове встретился со своими польским и литовским коллегами.

Что, собственно, имеется в виду под формулой?

Это вариант завершения войны с Россией, предложенный украинским президентом на последнем саммите стран "Большой двадцатки", состоявшемся 15 ноября.

Согласно данному плану из 10 пунктов, Киев готов прекратить боевые действия в обмен на вывод войск РФ со всей международно признанной территории Украины плюс гарантии радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также возвращение всех пленных, создание специального трибунала по военным преступлениям в Украине и международного механизма по возмещению за счет российской стороны убытков, причиненных войной. В качестве гарантии своей послевоенной безопасности Украина предлагает подписать Kyiv Security Compact в качестве договора, предусматривающего перевооружение украинской армии и финансовую поддержку, а также возможность применения превентивных мер в случае угрозы новой войны и санкций по факту агрессии.

Подробный разбор этих предложений можно прочитать здесь. Сразу скажем, что Россия эту формулу отвергает и с захваченных украинских территорий уходить по доброй воле не намерена. Более того, она выдвигает Украине встречные требования - уйти с контролируемых ныне ВСУ частей областей, об аннексии которых РФ объявила в сентябре 2022 года.

Тем не менее, в связи с "формулой мира" Зеленского, ранее говорилось о возможном проведении уже этой зимой (предположительно 24 февраля - в день годовщины вторжения) некоего специального саммита "во имя мира", где эта формула и будет обсуждаться.

И, надо полагать, сейчас это проговаривается в участившихся звонках западным и не только лидерам.

Время еще не пришло

Стоит ли считать такие беседы Зеленского непрямым свидетельством готовности к возобновлению переговорного процесса с Москвой?

Возможно, Киев хочет согласовать свою позицию с союзниками и нейтральными странами или даже заручится их поддержкой, которая пригодится за столом переговоров?

По мнению политолога Руслана Бортника, это не так. "Пока что обе враждующие стороны используют тему готовности к переговорам, причем только на своих условиях, только с целью информационной войны. Сейчас они обвиняют друг друга в заинтересованности продолжать военные действия. Это игра в информационный футбол с целью убедить другие страны, что в продолжении войны виновен противник", - комментирует "Стране" эксперт.

Ту же цель, как считает Бортник, будет преследовать и саммит, который может провести Украина. "Это был бы форум для усиления международной позиции Киева и акцентирования на ответственности Москвы за начало войны и ее продолжение. Примерно с такой же целью проводится "Крымская платформа" - вернуть внимание к проблеме Крыма. И оба форума - это элементы нашего международного позиционирования", - настаивает эксперт.

При этом он допускает, что Киев и Москва всерьез задумаются о возобновлении переговоров по исчерпанию отведенных на эту войну армейских ресурсов и бюджетов (это также касается союзников Украины), или же "сформируется перелом в войне".

"До этой поры конъюнктура для переговоров не сложится", - полагает Бортник.

Не считает общую ситуацию, благоприятной для возобновления переговоров и политолог Вадим Карасев.

"Чтобы возникли условия для официализации переговоров, необходимо коренное изменение военно-стратегической ситуации. А она как маятник, который может качнуться и в одну, и в другую сторону. И в этом случае противник, чья позиция ослабеет, крепко задумается, что делать дальше: либо делать новые усилия в попытке наверстать упущенное, либо садиться за стол переговоров со "слабыми картами". Непростой выбор встанет и перед западными союзниками, если ситуация будет не в пользу Украины: или увеличивать масштаб и качество военной помощи Киеву, или уговаривать таки вернуться к переговорам. Проблема для Запада в том, что некоторые тамошние группы влияния позволяют себе определенную гибкость в плане уступок Москве, например, выдвигая в качестве одного из вариантов возвращение на линию соприкосновения по состоянию на 23 февраля 2022 года. Украина же отстаивает возвращение всей ее территории в границах 1991 года. Кое-кого на Западе вполне устроит, если Украина, оставаясь в сфере его влияния, превратится в хорошо защищенный и вооруженный форпост против России. Если территория Украины будет немного меньше, это неважно. Но в Киеве хотят переучредить страну после победы, здесь видят послевоенную Украину государством с серьезным геополитическим потенциалом, важным элементом Балто-Черноморской системы. Если Украина будет побеждать на поле боя, она сможет продавить свою позицию и на переговорах. Но в ином случае противоречия с Западом, пока ни на что не влияющие, могут сыграть не в пользу Киева. Как бы то ни было, переговорная перспектива станет понятна по результатам февральско-апрельский наступлений", - считает политолог Карасев.

Впрочем, в политкругах обратили внимание, что усилившаяся дипломатическая активность Зеленского происходит одновременно с турне замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, который якобы предлагает европейским элитам остановить войну перемирием по "корейскому сценарию".

То есть - с фиксацией нынешней линии фронта как де-факто новой границы между Украиной и Россией.

Об этом заявил, в частности, секретарь Совета по вопросам нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В таком случае переговоры украинского президента могут иметь и предупредительную направленность, что Киев готов к прекращению войны только на своих условиях, перечисленных в той же "формуле Зеленского".

К слову, в Кремле уже опровергли то, что хотят договариваться о "корейском сценарии" и всем видом показывают, что ни какие уступки в плане ухода с территорий, об аннексии которых объявили в Москве, Россия идти не будет. И вообще как заявил вчера Дмитрий Песков, "перспектив мирных переговоров с Украиной нет".

С другой стороны, примечательно, что один из переговорных трэков - по обмену пленными, который вообще-то никогда не закрывался в последние дни также очевидно активизировался.

Как сообщала "Страна" уполномоченные по правам человека Украины Дмитрий Лубинец и России Татьяна Москалькова провели в Турции несколько раундов переговоров на полях международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке", причем, один был в режиме тет-а-тет, судя по фотографиям.

"Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями", - написал Лубинец на своей странице в Фейсбуке.

Позже они встретились при участии турецкого коллеги и спикера парламента Турции. После первой встречи украинского и российского обмудсменов турецкая сторона заявила, что рассчитывает на открытие "гуманитарного коридора" между РФ и Украиной при посредничестве Турции. Что имеется в виду, не уточняется. Также сообщается о договоренности об обмене по более 40 человек с каждой стороны в ближайшее время.

Ранее украинские власти сообщали о нескольких состоявшихся обменах. Эта работа продолжается, несмотря на обострения на фронте. И вместе с другими непубличными каналами коммуникации позволяет сохранять связь между руководством обеих стран, что теоретически дает возможность при необходимости расширить общение до формата полноценных официальных делегаций. Если к тому сложатся необходимые военно-политические предпосылки.