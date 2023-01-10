Президент Владимир Зеленский подтвердил, что лишил гражданства нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Ранее СМИ распространили соответствующий указ.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

По его словам, решение было принято на основании материалов СБУ, Государственной миграционной службы и в соответствии с Конституцией.

"Если народные избранники избирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают", - заявил Зеленский.

Также президент рассказал о тяжелой ситуации на Донбассе, непрерывных атаках россиян и дипломатической работе.

В частности сообщил о телефонных разговорах с президентом Евросовета, премьерами Бельгии и Ирландии, президентом Эстонии. Говорили о финансовой, энергетической и военной поддержке.

В целом после приезда из Вашингтона Зеленский провел около 30 переговоров с иностранными лидерами.

Отметим, что одна из главных тем переговоров последнего времени - поставка Украине бронетехники. В частности, премьер Чехии в разговоре с Зеленским пообещал Украине новую партию танков Т-72.

Тем временем Франция и Польша пытаются убедить Германию разрешить поставки в Украину танков Leopard, пишут СМИ.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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