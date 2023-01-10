Франция совместно с Польшей пытаются убедить Германию разблокировать поставки Украине боевых танков Leopard 2.

Об этом говорится в публикации Politico.

Французский чиновник сообщил изданию на условиях анонимности, что Париж давит на Берлин, надеясь получить согласие на отправку Leopard в Украину накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве.

"Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе", - пояснил он.

Поскольку производитель танков - немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann, их отправка в Украину требует разрешения на реэкспорт от страны-производителя, то есть Германии.

Публично о давлении на Германию в вопросе танков говорила Польша, чьи чиновники упоминали о существовании "коалиции стран", которые имеют танки Leopard 2.

Чиновник из Франции добавил, что одним из элементов давления на Берлин было заявление президента Эммануэля Макрона о поставках французских колесных танков: оно имело целью "было нарушить табу (на отправку западных танков в Украину), чтобы немцы начали двигаться".

"Между Макроном и Зеленским есть "сговор", и он (разговор) был отчасти инсценирован, чтобы снять нежелание США и Германии (относительно отправки танков)", - добавил он.

Кроме того, по данным источника Politico, Киев обращался к Парижу с просьбой предоставить французские боевые танки Leclerc. Эта просьба уже рассматривается правительством Франции, но там высказали предостережение относительно их ремонта и эксплуатации, так как Leclerc уже снят с производства.

В то же время Франция готова предоставить эти танки союзникам в НАТО взамен техники, которую те передадут Украине.

Напомним, сегодня в Бундесвере заявили, что не планируют поставки Украине танков Leopard.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможности передачи Украине тяжелых танков со стороны стран-членов Альянса.