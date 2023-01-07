Президент Украины Владимир Зеленский указом № 898/2022 от 28.12.2022 приостановил украинское гражданство у ряда священников УПЦ.

Об этом сообщает в субботу, 7 января, издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что этот указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. По информации источников издания, приостановлено гражданство у 13 представителей УПЦ.

Издание пишет, что речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которому СБУ вручило подозрение в госизмене. По имеющейся информации, он является обладателем российского паспорта. Кроме того, упоминается и викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий, который является к Ионафану очень близким человеком.

В издании пообещали впоследствии опубликовать полный список из 13 человек.

Отмечается, что соответствующее сообщение об утрате гражданства выше названными лицами получила и Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы.

Напомним, в ноябре СБУ сообщила о подозрении винницкому митрополиту УПЦ Ионафану. Тогда митрополит получил уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Кроме того, по данным следствия, "даже после полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину" Ионафан поддерживал политику Кремля и оправдывал действия РФ.

Во время обысков у него изъяли "печатные материалы пророссийского содержания" и пропагандистскую литературу.

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