Украинская православная церковь (УПЦ) отстранила от должности Изюмского митрополита Елисея, который во время оккупации города поддержал российскую власть.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на секретаря Харьковского епархиального управления Михаила Кита.

Временно исполняющим обязанности главы Изюмской епархии назначен митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

Елисей на данный момент находится на территории России.

Ранее "Страна" писала, что и.о. главы СБУ Василий Малюк отстранил заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от занимаемой должности из-за того, что тот выступал против перехода религиозных общин от УПЦ к ПЦУ и называл это угрозой нацбезопасности Украины.

Между тем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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