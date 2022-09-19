Россия обратилась в УЕФА с призывом отстранить главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова, после того как он выразил желание отправиться воевать против РФ, пишет британская газета The Guardian.

В жалобе, поданной Российским футбольным союзом, Александр Петраков обвиняется в "дискриминации россиян и неспособности сохранять политический нейтралитет".

Заместитель генсека РФС Денис Рогачев в качестве доказательств привел цитаты Петракова, опубликованные в итальянской газете Corriere dello Sport и российской "Спорт Экспресс".

Претензии российских футбольных чиновников вызвала среди прочего эта реплика Петракова: "Я думал, если они придут в Киев, я возьму в руки оружие и буду защищать свой город. Мне 64 года, но я чувствовал, что это нормально. Я думаю, что смогу убить двух или трех врагов".

Кроме того, недовольство вызвали призывы Петракова запретить российским спортсменам участвовать в соревнованиях.

"Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами - Россией и Украиной - и представляют собой политический посыл, явно нарушающий основополагающий принцип политического нейтралитета", - говорится в жалобе.

В УЕФА отказались комментировать ситуацию, а в Украинской ассоциации футбола отвергли обвинения РФС, заявив Guardian: "О какой дискриминации можно говорить, если речь идет о нации, сознательно совершающей геноцид против другой нации?".

Как писала "Страна", борная Украины проиграла решающий матч за выход на Кубок мира. В Катаре сыграет команда Уэльса.

Также стало известно, что финал европейской Лиги чемпионов по футболу может пройти в Соединенных Штатах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.