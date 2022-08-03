Королевский колледж музыки Лондона решил отстранить от преподавания пианиста Александра Романовского, ездившего с выступлением в Мариуполь, который находится под контролем РФ.

Об этом сообщает The Times.

По данным издания, Романовский – пианист родом из Украины, лауреат многих конкурсов. Он выступал как солист с Королевским филармоническим оркестром.

После взятия российскими войсками Мариуполя в мае Романовский вместе со скрипачом Петром Лундстремом сыграли в городе сонату напротив уничтоженного здания драматического театра.

Представитель Королевского колледжа музыки заявила The Times, что "Романовский отстранен от исполнения служебных обязанностей до завершения официального дисциплинарного расследования".

Сам пианист сказал The Times, что считает свое выступление и визит в Мариуполь "знаком поддержки отверженного народа на востоке Украины" и вкладом в примирение.

Он добавил, что хочет сыграть "с обеих сторон конфликта", если будет обеспечена его безопасность на "подконтрольных Украине территориях".

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