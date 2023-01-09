Владимир Зеленский и Петр Фиала. Фото: president.gov.ua

В понедельник, 9 января, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о телефонном разговоре с президентом Зеленским, во время которого он пообещал Украине новую партию танков Т-72.

На одном из них Фиала оставил послание и опубликовал в Твиттере соответствующее фото.

"Я говорил с президентом Зеленским прямо в производственном цеху оружейного завода Excalibur Army. Мы поговорили о дальнейшем конкретном сотрудничестве между нашими странами", – написал чешский премьер.

Зеленский поговорил с премьером Чехии

Зеленский поговорил с премьером Чехии

Об этом разговоре сообщил и Владимир Зеленский.

"Ценим важную чешскую оборонную поддержку, ожидаем ее усиления", – написал президент Украины в своем Telegram-канале.

Зеленский поговорил с премьером Чехии

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможности передачи Украине тяжелых танков со стороны стран - членов Альянса.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным Sky News, Британия рассматривает возможность передачи Украине своих основных боевых танков Challenger 2. При этом правительство британского премьер-министра Риши Сунака еще не приняло окончательного решения. Но если Великобритания одобрит такую поставку, она станет первой страной, "которая ответит на просьбу украинских лидеров оснастить ВСУ мощными западными танками".

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться