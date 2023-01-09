В понедельник, 9 января, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о телефонном разговоре с президентом Зеленским, во время которого он пообещал Украине новую партию танков Т-72.

На одном из них Фиала оставил послание и опубликовал в Твиттере соответствующее фото.

"Я говорил с президентом Зеленским прямо в производственном цеху оружейного завода Excalibur Army. Мы поговорили о дальнейшем конкретном сотрудничестве между нашими странами", – написал чешский премьер.

Об этом разговоре сообщил и Владимир Зеленский.

"Ценим важную чешскую оборонную поддержку, ожидаем ее усиления", – написал президент Украины в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможности передачи Украине тяжелых танков со стороны стран - членов Альянса.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным Sky News, Британия рассматривает возможность передачи Украине своих основных боевых танков Challenger 2. При этом правительство британского премьер-министра Риши Сунака еще не приняло окончательного решения. Но если Великобритания одобрит такую поставку, она станет первой страной, "которая ответит на просьбу украинских лидеров оснастить ВСУ мощными западными танками".