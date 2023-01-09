Германия пока не планирует передавать Украине танки Leopard 2, поставки которых ранее не исключил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ, пишет Reuters.

Напомним, на прошлой неделе Германия объявила о передаче Украине БМП Marder, а министр экономики Германии допустил будущую поставку танков Leopard.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк надеется, что после систем ПВО Patriot и БМП Marder Германия передаст Украине танки Leopard.

В тоже время канцлер Германии Шольц заявил, что страна не будет "в одностороннем порядке" поставлять тяжёлые танки Украине.

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