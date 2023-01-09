В Германии лихорадочно ищут, где взять обещанные БМП Marder для Украины, пишет Spiegel.

Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт пообещал дать ответ на вопрос о сроках поставок 6 января, но его так и не последовало.

У оружейной компании Rheinmetall на складах остались около 60 боевых машин пехоты Marder, которые могут быть отремонтированы, но их модернизация займет слишком много времени.

Таким образом основную часть поставок не получится осуществить до конца марта.

Ранее в правительстве Германии сообщили о 40 БМП Marder, которые передадут Украине в первом квартале 2023 года.

Подготовка украинских военных на Marder в Германии займет около восьми недель, заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.

Также Хебестрайт заявил, что не знает, будут ли США обучать украинских солдат работе с боевой машиной пехоты Bradley в США или на военных полигонах в Германии.

Обучение работе с системой ПВО Patriot, которую Германия предоставляет, также будет происходить в Германии.

Ранее "Страна" сообщала, что Бундесверу не хватает практически всего, чего только может не хватать.