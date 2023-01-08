До конца марта федеральное правительство Германии хочет поставить Украине 40 боевых машин Marder. По схеме "кольцевого обмена" они должны прибыть из Греции.

Об этом пишет Bild.

Отвечая на вопрос издания, высокопоставленный греческий военный сказал, что Афины готовы уступить свою очередь Украине.

"Обороноспособность Греции не пострадает, если поставка БМП будет отложена", - сказал он.

Схема получения Украиной бронемашин Marder выглядит так: ранее Греция передала Украине 40 советских БМП-1. В рамках "кольцевого обмена" она должна была получить такое же количество немецких Marder. Именно их Греция и готова уступить Украине, пишет издание.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что после систем ПВО Patriot и БМП Marder Германия передаст Украине танки Leopard.

При этом большинство немцев выступают против поставок в Украину танков и БМП.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Запад разморозил поставки БМП для ВСУ и переломят ли они ход войны.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

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