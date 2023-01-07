Польша не будет самостоятельно передавать Украине немецкие танки Leopard, о чем накануне написала газета The Wall Street Journal. Однако Варшава ведет переговоры о создании широкой коалиции стран, которые передадут Киеву свою тяжелую технику.

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает польская Gazeta.pl.

"Мы сами не собираемся передавать свои танки. Без более широкой коалиции Польша сама по себе не собирается сейчас передавать эти танки", - сказал он на пресс-конференции.

Моравецкий пообещал, что в ближайшие дни обнародует дополнительную информацию по вопросу поставкок Украине бронетехники.

Напомним, что накануне США впервые дали зеленый свет поставкам в Украину боевых машин пехоты. Следом за Вашингтоном поставки аналогичной техники одобрил и Берлин. А Франция первой одобрила передачу Украине танков.

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