США включат около 50 боевых машин Bradley в пакет вооруженной помощи Украине, который будет представлен в пятницу, 6 января.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

БМП Bradley предназначены для перевозки солдат на передовую, они оснащены 25-миллиметровой пушкой, 7,62-мм пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Эти бронемашины использовались армией США в качестве основного средства передвижения войск с 1980-х годов.

Машина применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.

По данным The Associated Press, новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в 3 млрд долларов, это самый крупный пакет помощи для Киева.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина в 2023 году получит западные танки и другое вооружение, которое Киев просит у партнёров.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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