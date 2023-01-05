Танки могут стать частью будущей помощи Великобритании Украине.

Как сообщает Sky News, отвечая на вопрос о том, какие обязательства Великобритания возьмет на себя в отношении Украины, глава британского МИД Джеймс Клеверли сказал: "Мы поставляем военную технику, которая способна нанести решающий удар по российским целям на расстоянии".

"Танки вполне могут быть частью этого. Откуда они возьмутся, какие союзники их предоставляют - это то, над чем мы, конечно же, работаем в координации друг с другом", – добавил он.

Тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не ответила на вопрос о танках.

"И США, и Франция совместно обдумали, как лучше оказать поддержку. Мы в Германии также думаем, что еще мы можем сделать вместе с нашими союзниками", - заявила она.

"Отвечая на вопрос, отправит ли Германия современные военные машины в Украину, Бербок сказала: "Мы собираемся вместе с нашими партнерами", - не подтвердив, какое новое оружие Германия потенциально может отправить", – пишет CNN.

Напомним, по данным WP, несмотря на решение передать в Украину тяжелую бронетехнику, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему исключает отправку основных боевых танков "Абрамс".

В то же время США могут объявить о передаче Украине БМП Bradley уже на этой неделе.